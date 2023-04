Podrías llegar a enfermarte: Estas son las criaturas que viven en tu colchón

24 abr. 2023 - 11:15 hrs.

El colchón es el lugar del descanso, el sitio que tienes dedicado para reparar tu cuerpo y cerebro mientras duermes, por lo que tener uno en las mejores condiciones será fundamental para que tengas un buen reposo.

Si bien no estás en contacto directo con la superficie del colchón, pues sábanas y un protector se interponen, este debe ser limpiado regularmente para que no se acumulen microscópicos organismos o suciedad que podrían dañar tu salud.

¿Qué hay en mi colchón?

Los ácaros son uno de estos organismos. Pertenecen a la misma familia que las garrapatas, y se alimentan de las millones de células muertas que se desprenden regularmente de tu cuerpo y pueden provocar diferentes reacciones alérgicas.

Estos abundan en tu colchón no solo por las células muertas, sino porque es el ambiente ideal para su supervivencia porque proliferan en lugares calientes y húmedos.

También podrías encontrar chinches de la cama, unos insectos similares a las pulgas o garrapatas, y que son redondos insectos de color rojo y que se alimentan de la sangre de las personas.

Su picadura puede provocar una incómoda o incluso grave reacción alérgica y suelen ser resistentes a los insecticidas comunes.

Como durante las noches puedes sudar profusamente, aumentas los niveles de humedad en el colchón, lo que ayuda a la reproducción de hongos y bacterias. De hecho, un estudio realizado en el año 2015 reveló que podrías encontrar entre 4 y 17 especies de hongos diferentes en tu colchón, e incluso bacterias peligrosas como estreptococos y estafilococos.

La situación sería incluso peor si es que dejas que tus mascotas duerman o se suban sobre tu cama. Por muy tus "bebés" que sean, suelen tener insectos, microorganismos o incluso las células muertas que bota su piel, lo que ensucia tu cama.

¿Cómo los puedo eliminar?

La limpieza regular es clave, pero incluso así algunos de estos organismos puede que no tengan solución.

En el caso de los ácaros debes aspirar regularmente la superficie del colchón, junto con cambiar la ropa de cama seguido. En el portal Mattress Firm, también recomiendan que lo dejes aireando al sol.

Si encuentras chinches de cama, el calor será tu mejor amigo. La ropa de cama la deberías lavar por 30 minutos en agua bien caliente (sobre los 46 °C), mientras que en el colchón deberías utilizar un vaporizador, explicaron en el portal Healthline.

Por último, para evitar el moho o bacterias, es importante que tanto el colchón como tu dormitorio sean habitualmente ventilados y expuestos a la luz del sol.

Desde Mold Help For You, también recomiendan no colocar la cama muy cerca de la ventana y evitar aquellos que son fabricados con memory foam.

