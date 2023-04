Quedó con un parche en el ojo: Este es el problema médico de actriz de Hollywood que usó mal sus lentes de contacto

08 abr. 2023 - 11:00 hrs.

La conocida actriz estadounidense Tori Spelling (49) recientemente fue vista con un embellecido parche rosado en el ojo después de padecer una complicación médica.

La exestrella de la serie de los 90 "Beverly Hills, 90210", reveló en un podcast que sufre de una delicada situación de salud en su ojo izquierdo tras mal utilizar sus lentes de contacto.

"Es mi culpa, me hice esto a mí misma", reveló a su coconductora del programa, Jennie Garth.

"Llevo lentillas, de uso a diario. Así que al final del día, da igual, puedo poner todas las excusas que quiera. No me las quito. Duermo con ellas, y no es sano, y se supone que hay que quitárselas", explicó la actriz, que además contó qué ha pasado hasta 20 días seguidos con los lentes de contacto.

El resultado fue terrible, Spelling fue diagnosticada con una úlcera en el ojo, por la cual deberá pasar entre una semana y diez días con un parcue cubriendo el globo ocular afectado.

¿Qué significa tener una úlcera en el ojo?

Estas son heridas, lesiones abiertas que aparecen en la córnea (el tejido trasparente en la parte más exterior del ojo).

Desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, indican que usualmente son provocadas por infecciones bacterianas, virales, parasitarias o causadas por hongos, a las que los usuarios de las lentillas son más propensos de sufrir.

Por los que preguntaban qué pasa si duermes con lentes de contacto:



La paciente (amiga mía) sufrió una desepitelización conjuntival (líneas verdes). Afortunadamente no hizo desepitelización corneal o úlcera.



¡Cuíden sus ojos! pic.twitter.com/o0zWMBJhBK — David Ancona MD, PhD (@AnconaOcular) April 27, 2022

¿Cuáles son los síntomas?

Desde la casa de estudios estadounidense explican que los principales síntomas que aparecen con una úlcera en la córnea, son:

Picazón, sensación de ardor o punzadas en el ojo.

Secreción de pus u otros líquidos.

Irritación y color rojo en el ojo.

Sensibilidad a la luz.

Ojos llorosos.

Visión borrosa.

Lagrimeo excesivo.

Sensación de que tienes algo en el ojo.

Dolor.

Inflamación de los párpados.

Puntos blancos en la córnea.

Para poder evitar el problema médico, desde la Universidad de Stanford recomiendan usar correctamente las lentillas. Esto significa que si usas las variedades más delgadas, siempre las remuevas antes de dormir.

También es importante mantener una buena higiene al manipularlas, y utilizar los implementos correctos para desinfectarlas.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

