"No estoy bien de salud": Esta es la enfermedad que confesó padecer Cecilia Bolocco

30 mar. 2023 - 11:00 hrs.

Una nueva actualización sobre su salud entregó Cecilia Bolocco en su última transmisión en vivo por Instagram. La empresaria confesó que padece de una delicada enfermedad: neutropenia.

"No estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo tan bien las defensas", reveló la ex Miss Universo. "Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un examen porque yo no tengo defensas, tengo neutropenia severa".

Capturas de pantalla

Si bien, esta es una complicada enfermedad, la diseñadora aseguró a sus seguidores sentirse bien.

"Le pongo empeño a la vida y así voy, y estoy contenta y feliz", añadió.

¿Qué es la neutropenia?

Esta enfermedad ocurre cuando se reduce el conteo de un tipo de glóbulos blancos específicos, los neutrófilos. Estas células permiten al cuerpo combatir infecciones, especialmente aquellas ocasionadas por bacterias.

Los neutrófilos son parte de nuestra primera línea de defensa. Ellos son los más abundantes en sangre y migran por quimiotaxis a los sitios de inflamación.



Aquí se ve requete bien cómo se mueven hacia compuestos que los atraen (IL-8 o microorganismos) 😀pic.twitter.com/8AlfUezkQc — La Jefita (@soylajefita) March 25, 2023

Es una condición que varía en su severidad dependiendo de cuántas células se tengan en el organismo y, mientras más grave sea, más posibilidades hay de contraer una infección potencialmente mortal, según explicaron en Manual MSD.

Desde Clínica Mayo añaden que la neutropenia suele producirse por tratamientos contra el cáncer (como quimioterapia o radioterapia), también puede ser el resultado del consumo de ciertos medicamentos, trastornos en la médula ósea, enfermedades autoinmunes o infecciones.

¿Cuáles son los síntomas?

Es difícil que una persona identifique la neutropenia simplemente por síntomas, puesto que la enfermedad no produce grandes señales.

Por lo general, los médicos sospechan el diagnóstico cuando un paciente se presenta con una infección, la que suele tener sus propios síntomas, como fiebre o heridas dolorosas en la boca, ejemplificaron en Manual MSD.

Para confirmar el diagnóstico se requiere de pruebas de sangre, como un hemograma completo y, en ciertas ocasiones, un examen de médula ósea.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

