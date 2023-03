Qué es el "triángulo de la muerte" del rostro y por qué jamás deberías reventar las espinillas que te salgan allí

Los expertos, y probablemente tu mamá, te han repetido hasta el cansancio que no debes pellizcar, apretar o reventar los granos que salen en el rostro. Espinillas y puntos negros se pueden convertir en complicaciones mayores al hacerlo.

Infecciones y cicatrices son algunos de los riesgos que corres cada vez que decides apretujar una espinilla, pero existe un sector en tu rostro que podría poner incluso tu vida en riesgo, el llamado "triángulo de la muerte".

Se conoce como el "triángulo de la muerte" del rostro a la zona que comprende tu nariz, desde el entrecejo, hasta las comisuras de la boca.

