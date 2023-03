Araña viuda marrón está haciendo desaparecer a la viuda negra en Estados Unidos, según estudio

23 mar. 2023 - 15:00 hrs.

Una de las arañas más temidas por la población es la viuda negra. Además de ser venenosa, lo que reviste un peligro para las personas, su brillante color negro y su distintivo punto rojo en el abdomen pueden generar un gran temor.

Un reciente estudio publicado en la Annals of the Entomological Society of America demostró que este arácnido se estaría extinguiendo en el sur de Estados Unidos.

Viuda negra (Nationalgeographic.es)

Viuda negra vs. viuda marrón

Durante las últimas décadas, en el estado de Florida, se ha identificado una desaparición de la viuda negra (Latrodectus mactans), pero se ha empezado a observar con mayor regularidad a la viuda marrón (Latrodectus geometricus).

Si bien ambas son peligrosas y el veneno que inyectan es el mismo, en el caso de la viuda marrón el veneno "al parecer es inyectado en menor concentración", por lo que es "extremadamente raro" reportar casos de picaduras graves, detallan en un artículo del Departamento de Biología de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador.

Viuda marrón desplaza a la viuda negra

Desde su introducción en Florida, la viuda marrón no nativa se ha expandido rápidamente hacia áreas urbanas tan al norte como Kansas y tan al oeste como California. Durante su propagación, la viuda marrón ha desplazado a la viuda negra del sur de Florida, advierten en la investigación.

Para efectuar la indagatoria, los especialistas realizaron un estudio de campo y experimentos de laboratorio controlado.

"Durante nuestra encuesta de estructuras urbanas y de parques, encontramos un total de 223 viudas marrones y 10 viudas negras del sur, una proporción de aproximadamente 20:1.", explicaron.

Viuda negra y viuda marrón (Pixabay)

En esa línea, también demostraron que las viudas marrones tienen el doble de potencial de fertilidad que las viudas negras del sur.

"En relación con la cantidad de huevos por saco de huevos y la cantidad de sacos de huevos producidos durante la temporada de reproducción de todo el año en Florida, mostramos que las hembras viuda marrón eran dos veces más fértiles que las hembras viuda negra del sur", acotaron.

Siguiendo con el tema de la reproducción de estos arácnidos, dijeron que "las viudas negras del sur produjeron un solo saco de huevos viable a la vez y se cernieron sobre él hasta que surgieron las crías. Por el contrario, las viudas marrones produjeron múltiples sacos de huevos viables a la vez"

Otra de las características por las cuales la viuda marrón se impone ante la viuda negra, es por su rápida madurez.

"Nuestro estudio de laboratorio comparativo sobre el crecimiento, el desarrollo y la edad de madurez mostró que las hembras viuda marrón crecieron moderadamente más rápido durante los estadios subadultos y alcanzaron la madurez antes que las hembras viuda negra del sur", argumentaron.

Viuda marrón puede cazar a la viuda negra

El artículo de la Annals of the Entomological Society of America demostró que la viuda marrón es capaz de cazar la viuda negra.

"Las viudas marrones audaces tenían 6,6 veces más probabilidades de matar y consumir a las tímidas viudas negras del sur", evidenciaron.

Louis Coticchio, extraidas de la investigación.

Aunque la encuesta de campo y experimentos de laboratorio demostraron que la viuda marrón tiene una ventaja reproductiva moderada sobre la viuda negra del sur, "especulamos que el factor principal que contribuye a las extinciones locales de la viuda negra del sur de Florida es la depredación agresiva de la viuda marrón de su pariente congénere", concluyeron los investigadores.

En esa misma línea, finalmente acotaron que "los factores que desencadenan la depredación entre la viuda marrón y la viuda negra del sur merecen más estudio".

