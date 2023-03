¿Qué son los extraños círculos que encontró la NASA en Marte?

Una extraña imagen fue capturada en la superficie del planeta Marte. Científicos de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, operadores del equipo HiRISE, avistaron formaciones circulares casi perfectas en las regiones arenosas del planeta vecino.

Las inusuales fotografías fueron obtenidas en noviembre de 2022 y no solo llaman la atención por su forma, ya que estas están ayudando a los científicos a monitorear el retroceso de la escarcha, ahora que el invierno marciano llega a su fin.

Los círculos se encuentran en una de las dunas del "planeta rojo". Este sector cubierto por arena es sensible a los cambios atmosféricos en la superficie de Marte.

Según detallaron, los distintos organismos detrás de las imágenes, estos serían enormes círculos que cubren un gran terreno del planeta. Desde la HiRISE detallan que en la escala de la imagen, cada pixel equivale a 25 centímetros de tierra.

Según explican desde la NASA, por algunas de sus irregulares formas se podrían revelar detalles en la superficie del planeta.

HiPOD: Dune Monitoring in a Crater



With this observation, we’re looking to capture as much of the dune field as possible in order to investigate seasonal dune changes and to get some detailed surface measurements. The crater is near Cydonia Mensae. https://t.co/FXm7Iqh7Io pic.twitter.com/vETkRg3npZ