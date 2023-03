Se pensaba extinta: Científicos redescubren la extraña planta "linterna de hadas" en un bosque japonés

Un equipo de investigadores japoneses, liderados por el profesor Kenji Suetsugu, encontraron un ejemplar de una extraña especie vegetal que, hasta ahora, se consideraba extinta.

Se trata de una Thismia kobensis, un tipo de "linterna de las hadas", planta con una imagen etérea, elusiva y sensible al medioambiente.

redescubren

Cuando se trata de plantas, estos ejemplares, a diferencia de los mamíferos, no obtienen su energía a partir de alimentos, sino que desde los rayos del sol. Sin embargo, incluso en el mundo vegetal, algunos ejemplares han superado su mecanismo de supervivencia.

Ese es el caso de la familia de las Thismia, también conocidas como "linternas de hadas", que son extrañas especies que crecen bajo la tierra y se alimentan de hongos y moho que vive en el rico suelo de los bosques. A este tipo de plantas, se les conoce como micoheterótrofas.

Si bien, la parte principal del organismo no es tocado por la luz, las "linternas de hadas" producen flores que aparecen en la superficie como pequeños hongos con formas intrigantes y de hojas transparentes, dando origen a su peculiar nombre.

#Thismia kobensis, a species thought to be extinct was rediscovered in #Japan after ca. 30 years. Read more in paper by @tugutuguk K. Yamana @hidehito_okada here https://t.co/2PR4vv74LS

Why it is so interesting and important?👇1/X pic.twitter.com/AcFuB5ta6h