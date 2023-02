Podría ser catastrófico: "Glaciar del fin del mundo " está "en problemas" por su derretimiento

Por el cambio climático y el consecuente aumento de las temperaturas del océano, la supervivencia de los glaciares del globo han estado en peligro. Uno de los que más preocupación causa entre los expertos es el glaciar Thwaites, o del fin del mundo, una de las masas de hielo más grandes y peligrosas en la Antártica.

Dos nuevas investigaciones -que lograron observar las profundidades de esta masa de hielo por primera vez- revelaron detalles preocupantes sobre el derretimiento de la capa congelada.

"Estas nuevas formas de observar el glaciar nos permiten comprender que lo importante no es solo cuánto se está derritiendo, sino cómo y dónde está ocurriendo en estas zonas tan cálidas de la Antártida", explicó en un comunicado la doctora Britney Schmidt, académica de la Universidad de Cornell y autora principal de una de las publicaciones.

Si bien se desconocen los factores exactos detrás del derretimiento del glaciar del día final, su deshielo es una realidad que ningún experto puede negar.

"Nuestros resultados son una sorpresa, pero el glaciar sigue en problemas", contó el autor principal de una de las publicaciones, el doctor Peter Davis, oceanógrafo de British Antartic Survey (BAS).

Este enorme glaciar, que cubre 192.000 metros cuadrados de superficie, está conectado con las partes más profundas de la Antártica, pero tiene una salida al mar, en constante contacto con el océano, por lo que es más sensible a los cambios de temperatura.

Esta zona, conocida como la plataforma de hielo, se derrite a una menor tasa de la que los expertos esperaban. Los problemas ocurren al interior de la masa congelada.

Gracias al dispositivo Icefin, que logró adentrar en 600 metros de profundidad del glaciar Thwaites, los expertos pudieron observar el derretimiento del interior de la masa. En esta zona se han formado especies de terrazas, escaleras y cuevas que aceleran la pérdida de agua.

