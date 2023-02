Son muy tranquilos: Estas son las razas de perros más calmadas

¿Sientes que tienes una vida muy agitada? ¿Tu casa debe ser un lugar de descanso y paz? Esto significa que claramente eres el tipo de persona que aprecia de una vida más pausada y calmada, y lo mejor será encontrar una mascota que tenga tus mismas preferencias.

Afortunadamente, no todas las razas de perros tienen la misma (enorme) energía que tienen los golden retriever, por ejemplo. Algunos canes prefieren llevar un estilo de vida más tranquilo.

Los perros de estas razas no son los más ladradores, tampoco serán los que salgan corriendo con la primera oportunidad, en cambio, son silenciosos y amantes de una buena siesta.

Conoce cuáles son las razas de perros consideradas las más calmadas:

Estos pequeños perros de patas cortas son unos de los favoritos para quienes viven en grandes ciudades, ya que fácilmente se adaptan a los espacios pequeños, como los departamentos.

Son una raza de canes que se caracterizan por estar muy alertas y ser muy juguetones. Si bien tienen un cuerpo musculoso, por el largo de sus patas, estos son perros que no podrán pasar muchas horas jugando y pronto te buscarán para poder tomar una siesta.

La calma se puede notar en la cara de estos pequeños perros, cuyas orejas cuelgan tanto como la piel que rodea sus ojos.

Estos también son perros de patas cortas, pero tienen un cuerpo mucho más largo que los bulldogs francés. Este amigable perro, que se relaciona bien con otros animales y personas, pueden ser muy difíciles de entrenar, debido a su personalidad testaruda.

Enjoy some video of a basset hound frolicking in the snow pic.twitter.com/eaYEN9hAwy

Esta raza de perros pastores de montaña son distinguidos por su buena personalidad, es que son perros muy dulces y afectuosos, pero que además se sentirán muy contentos cuando te vean a ti feliz.

A pesar de su gran tamaño y de ser animales acostumbrados al trabajo de campo, estos perros son tan fanáticos de ti, como del relajo. Especialmente si esto significa que podría pasar el día revolcándose con algunos niños.

Got some snow today! Hydration is important❄️ #DogsofTwittter #bernesemountaindog #snow pic.twitter.com/AhIu5yHQHI

Este pequeño perro de origen asiático, con una gran personalidad y una melena de león, es un can que prefiere de generar un lazo afectivo con su humano, que gastar su tiempo corriendo. Se podría decir que es un perro bastante sedentario, pero aun así debes dedicarle algunas horas de ejercicio.

Este tipo de spaniel, de largo y sedoso pelaje, son animales encantadores, juguetones, muy inteligentes y cariñosos. Son perros que disfrutan de la compañía de los niños y disfrutan si es que comparten tiempo de calidad con sus humanos.

I feel like explaining this one is a waste of everyones time. LOOK AT THEM

Ayumu is a Cavalier King Charles Spaniel pic.twitter.com/hs5JavuEzg