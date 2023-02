Nueva falla en Estación Espacial Internacional: Astronautas continúan varados en el laboratorio espacial

Una nueva falla fue registrada en uno de los módulos rusos adjuntos a la Estación Espacial Internacional. En esta ocasión, una de las naves repentinamente presentó una fuga de líquido refrigerante.

El pasado sábado 11 de febrero, astrónomos de la agencia espacial Roscosmos notaron que su módulo Progreso 82 tenía una fuga de líquido refrigerante.

La falla fue identificada por el equipo terrestre mientras que la tripulación del laboratorio se encontraba realizando sus investigaciones, pero se logró apreciar por las cámaras que monitoreaban mientras otra nave (Progreso 83) se acoplaba al laboratorio.

Progreso 82 llegó al espacio con toneladas de provisiones, comida, combustibles y elementos para las investigaciones espaciales.

Pero en la actualidad actuaba como un módulo cargado de basura y se esperaba que se desacoplara de la estación este viernes 17 de febrero, para así volver a la Tierra con los desechos.

Según reportaron desde la NASA, el equipo en el laboratorio continúo con sus trabajos e investigaciones.

Pero la nueva emergencia significó que el lanzamiento de la nave Soyuz MS-23, destinada a ayudar a los astronautas varados, esté "bajo evaluación", escribieron de la agencia espacial estadounidense.

Son tres tripulantes, dos cosmonautas y un astronauta de la NASA, los que perdieron su módulo Soyuz MS-22 en diciembre de 2021.

Due to an abnormal situation with Soyuz MS-22, its crew - Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin and Francisco Rubio - will return to Earth on Soyuz MS-23, which is scheduled to dock to the ISS in unmanned mode on February 22. pic.twitter.com/G6Yg3nfYYd