Habrían acompañado a los egipcios: Estas son las razas de perros más antiguas

Al igual como se estudian las especies del pasado de los humanos, los especialistas también analizan los rastros que ha dejado la historia de los perros. Es que la relación de nuestros mejores amigos se ha mantenido por 2 mil años de historia.

Gracias a estas investigaciones se han conocido los cambios físicos que tuvieron los perros en el proceso que les tomó en convertirse en lo que conocemos hoy.

Pero, sorprendentemente, algunas razas han logrado mantenerse casi tal cual en el tiempo. Conoce cuáles son las razas de perros más antiguas de la historia.

Estos populares perros se remontan a los orígenes de la cultura japonesa. Originalmente, eran empleados para cazar osos, pero con el tiempo pasaron a ser perros dedicados al trabajo de campo.

Esta raza se caracteriza por tener una gran fuerza y capacidad de adaptación a diferentes ambientes. Son animales grandes, independientes y que disfrutan de ser la única mascota que se lleva toda tu atención.

Además, son conocidos por ser muy leales y excelentes perros guardianes, que ladrarán ante las señales de alerta más preocupantes.

Los basenji provienen del continente africano y se ha encontrado evidencia de su estrecha relación de los humanos en los jeroglíficos de las tumbas egipcias

Esta raza de canes es única en su tipo, ya que no ladran mucho, y cuando lo hacen emiten unos peculiares aullidos.

Son perros de tamaño pequeño, muy ágiles y que necesitan de una buena cantidad de horas de ejercicio a la semana. Pero también requieren de mucha socialización desde muy pequeños porque pueden ser muy feroces con los desconocidos.

Este perro proveniente de Finlandia se ha mantenido por siglos. Los investigadores creen que fueron utilizados para la caza, pero de animales pequeños y roedores.

Estos son pequeños y peludos perros, tienen colas enroscadas y tan peludas que los hacen parecer zorros. Al igual que los Basenji, tienen un extraño ladrido que ha hecho que se ganen el título de "perros con ladrido de pájaro".

Es un perro con un gran pelaje, por lo que está preparado para las bajas temperaturas y para las horas de ejercicio. No es una mascota recomendada para mantener dentro del hogar debido a que son muy ladradores.

Los orígenes de estos perros se remontan a China durante el tercer siglo después de Cristo, fecha en la que se habrían datado cerámicas con sus retratos grabados en estas.

Esta arrugada raza de perros son muy juguetones y leales. Requieren de socialización desde muy pequeños debido a que son una especie naturalmente desconfiada.

Por su corto pelaje no tienen mucha tolerancia a las bajas temperaturas y requieren de especial cuidado en los pliegues de su piel, para evitar que por la humedad se dañe la piel o crezcan hongos.

