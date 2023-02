¿Por qué se ve tan roja la Luna? Esta es la explicación para su inusual coloración

10 feb. 2023 - 19:00 hrs.

Si eres un romántico o quizás solo muy observador, habrás notado que durante esta semana en algunas regiones del país la Luna se ha podido ver de tonos rojos o naranjos, casi apocalípticos, muy diferentes al blanco brillante que la caracteriza.

Imagen de referencua/Pexels

Los cambios de color en la Luna no son únicos, ya que es un color similar al que toma el satélite natural durante los eclipses totales, fenómeno conocido como "luna de sangre". Pero estos eventos transcurren durante un tiempo limitado y no se repiten cada noche, por lo que no son la explicación detrás del fenómeno, al menos en esta ocasión.

De hecho, no solo el satélite ha cambiado, también habrás notado que las puestas de sol se ven de tonalidades más intensas que nunca.

Luna roja sobre Santiago de Chile pic.twitter.com/BMYYbuUhKR — Jose Montenegro (@madxrat) February 7, 2023

Conoce por qué ocurren los cambios de colores en los cuerpos celestes que rodean la Tierra.

¿Por qué se ve roja la Luna?

En esta ocasión, la explicación de este fenómeno no proviene del espacio, sino que la respuesta se encuentra aquí, en la Tierra.

Vieron la luna roja en santiago pic.twitter.com/h64S1FlJqr — Cristián Navarro 🌿 (@cpnavarrov) February 8, 2023

Los cambios se deben a alteraciones dentro de nuestra atmósfera, en esta ocasión, provocados por el humo proveniente de los incendios forestales que afectan al sur del país.

Y es que las partículas que se encuentran en el aire interfieren con la entrada de la luz que emite el astro, por el fenómeno bautizado como dispersión de Rayleigh.

(1/3) De día el cielo es azul. Este hecho se debe a la llamada dispersión de Rayleigh, que consiste en la absorción y posterior emisión de la luz solar en todas direcciones por parte de las partículas de la atmósfera. En especial en las longitudes de onda que vemos como azules. pic.twitter.com/g6UN5YrDTM — Bajo la sombra del teseracto (@BTeseracto) April 11, 2022

"Cuando hay humo de incendios forestales, sobre todo a gran altura en la atmósfera, la luna se vuelve rojiza o naranja", explicó a Insider, Jesse Berman, académico de la Universidad de Minnesota, cuando en Estados Unidos vivieron el mismo fenómeno en 2021.

En este caso, las que han resultado de los incendios, impiden el paso de la luz con una longitud de onda más corta, que en nuestros ojos se traduce como el color azul. Esto permite que abunden aquellas de longitud más larga, correspondiente al rojo.

Durante la puesta de Sol, los rayos chocan con las capas superiores de nuestra atmósfera y esto provoca que el azul del cielo se refleje. Al fenómeno se le da el nombre de dispersión de Rayleigh, en honor del británico lord Rayleigh, premio Nobel de Física en 1904. Que lindo 🥰 pic.twitter.com/FMB5Kk5P3G — Cindy Galilei 🚀 (@GalileiAstro) September 17, 2022

Mientras mayor sea el tamaño de las partículas, hay mayor dispersión de la luz de longitud corta, provocando de esta forma el fenómeno.

"Es muy probable que cualquier zona que experimente una exposición al humo de incendios forestales pueda ver esta luna roja o naranja", añadió el especialista.

