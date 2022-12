Esperan probarlo en humanos en 2023: Compañía de Elon Musk será la primera en implantar chips cerebrales

El empresario estadounidense Elon Musk anunció el pasado 30 de noviembre que espera poder comenzar pronto con las pruebas humanas del chip cerebral que prepara su empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la salud, Neuralink.

Por el momento, la empresa ha probado la nueva tecnología en animales, específicamente en dos chimpancés, los que, según las últimas actualizaciones, ya pueden mover el cursor de un computador, solo utilizando su cerebro.

A Neuralink-trained monkey doing Telepathic Typing, using just his mind 🤯 @elonmusk pic.twitter.com/PUkFA9qpUi