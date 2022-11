"Me costó mucho volver a caminar": Este es el síndrome del corazón roto que sufrió Eva Gómez

La animadora de televisión, la española Eva Gómez (51), entregó detalles sobre la complicación médica por la que estuvo internada durante 6 días en la Unidad de Cuidados Intensivos el año 2015.

"Yo llegué a la clínica con el ventrículo izquierdo absolutamente detenido y dijeron: 'es un infarto'. Me metieron a pabellón... y se dieron cuenta en el camino que no había daño vascular ni necrosis. Entonces dijeron: 'chuta, no era un infarto, era un takotsubo'", contó el rostro de televisión.

Si bien ambas complicaciones médicas pueden tener manifestaciones similares, se trata de problemas muy diferentes. Según contó Gómez a Eduardo Fuentes en un programa de TVN, la recuperación es una de las principales disparidades.

"A mí me costó mucho volver a caminar. Yo no era capaz de llegar a la esquina de mi calle", recordó.

Pero ya han pasado 7 años desde la emergencia médica y la animadora ha recuperado la completa funcionalidad de su corazón y cuerpo.

También conocido como el síndrome del corazón roto, este fue descrito por primera vez en 1990 en Japón, cuando se le nombró en honor a una trampa para pulpos que mantiene una gran similitud con el ventrículo izquierdo del corazón.

There’s a disease that suit this condition, we called it as Takotsubo Cardiomyopathy (Broken Heart Syndrome). In Japan, they use Tako-tsubo (octopus trap) to catch octopus. It’s similar shape to human heart at left ventricular part which ballooning in this condition. https://t.co/8ACClIwrtw pic.twitter.com/48k0QsoCUX