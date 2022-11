Usaron uno sintético: Físicos "crean" un agujero que brilla y emite radiación

Una investigación logró condensar los misteriosos agujeros negros en un laboratorio. El equipo de físicos teóricos utilizó un agujero negro "sintético" para estudiar la inalcanzable física que rodea estos objetos del universo.

Es que, afortunadamente, estos se encuentran muy lejanos a la Tierra y, por sus características, son bastante complejos de investigar.

Es conocido que los agujeros negros son masivos cuerpos que absorben todo lo que les rodea, incluso, aunque viajaras a la velocidad de la luz, no te salvarías de ingresar al desconocido objeto, si es que te acercas lo suficiente.

Pero en esta ocasión, el equipo de físicos dejó de lado las preguntas sobre qué pasa cuando entras a un agujero negro y se concentraron en aquello que "sale" de ellos.

"Queríamos usar las poderosas herramientas de la física de la materia condensada para sondear la física inalcanzable de estos increíbles objetos: los agujeros negros", comentó en un comunicado la autora principal del estudio, la física teórica Lotte Mertens, de la Universidad de Ámsterdam.

A través de un modelo de átomos, los expertos replicaron en la Tierra el comportamiento que tendría el horizonte de sucesos de un agujero negro cuando se aproxima un pedazo de materia.

Se le conoce como horizonte a ese límite, intangible, en el que inevitablemente serás tragado por un agujero.

El HE de un AN es lo más parecido a una superficie. Pero no es una superficie física. Es como una burbuja invisible en el espacio y es el límite alrededor del AN, más allá del cual la luz no puede escapar. Es un «punto de no retorno». La gravedad es constante en todo el HE.

