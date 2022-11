Método arcoíris: Conoce cómo puedes utilizar las paletas de colores para organizar tu casa

09 nov. 2022 - 17:05 hrs.

Mantener la casa ordenada puede parecer un desafío cuando constantemente tomas las cosas de su lugar y, una vez que las terminas de utilizar, no las devuelves de inmediato a su sitio.

Así es como el desorden se acumula y luego debes perder una gran porción de tu tiempo volviendo a organizar. Afortunadamente, existe un método fácil de realizar, visualmente satisfactorio, muy sencillo de seguir, y que podría ser la mejor solución para este problema: el método arcoíris.

Este sistema usa la agrupación por color como el principal coordinador de los diferentes artículos. Revisa cómo puedes seguirlo.

¿Cómo aplicar el método arcoíris?

También conocido como ROYGBIV en los países de habla inglesa, esta metodología requiere que utilices los colores del arcoíris: Rojo (Red, en inglés), Naranjo (Orange), Amarillo (Yellow), Verde (Green), Azul (Blue) y Violeta para clasificar.

Antes de comenzar a poner atención en los colores, desde el portal español Clara indican que primero debes clasificar por categoría de artículo.

Pexels

Por ejemplo, si estás tratando de volver a organizar tu clóset, debes separar tops de pantalones, shorts, chalecos, chaquetas, etc.

No olvides aprovechar este proceso para descartar todo lo que ya no utilices. Una regla sencilla de seguir, según la gurú del orden, Marie Kondo, es eliminar aquello que no hayas aprovechado en el último año.

Una vez que tengas todo clasificado, puedes comenzar a ordenar por cada color, siguiendo el orden del arcoíris.

Unsplash

Si tienes estampados con más de un color, puedes elegir dejarlos en una categoría aparte o colocarlos junto a las prendas del color principal que estos tengan.

En caso de que emplees el método para ordenar tu despensa, por ejemplo, entonces puedes guardarlos en contenedores según cada color.

Todo sobre Consejos hogar