"No podemos estar mal preparados": Científicos se alistan para cuando la humanidad haga contacto con extraterrestres

09 nov. 2022 - 19:00 hrs.

Expertos de la Universidad San Andrew de Escocia trabajan en un laboratorio de investigación para preparar a la sociedad para enfrentarse al inminente contacto de la humanidad con alguna forma de vida extraterrestre.

Actualmente, gran parte de los esfuerzos de la investigación espacial están puestos en encontrar evidencia de alguna forma de vida fuera del planeta. Si bien no existe garantía de que esto vaya a ocurrir, tampoco hay datos suficientes como para garantizar que esto no suceda.

Para estar preparado ante cualquier escenario, la casa de estudios inauguró un centro de investigación postdetección.

"¿Recibiremos alguna vez un mensaje de E.T. (ser extraterrestre)? No lo sabemos. Tampoco sabemos cuándo va a ocurrir. Pero sí sabemos que no podemos permitirnos el lujo de estar mal preparados -desde el punto de vista científico, social y político- para un acontecimiento que podría hacerse realidad tan pronto como mañana y que no podemos permitirnos gestionar mal", explicó en un comunicado el doctor John Elliott, coordinador de la iniciativa.

¿Cuál es el plan de acción?

Por el momento, no se ha definido cuál será el mecanismo de acción, una vez que se entre en contacto con los extraterrestres, pero mientras tanto, los expertos trabajarán en determinar protocolos de acción y comunicación a la sociedad.

"Pero tenemos que ir más allá de pensar en el impacto sobre la humanidad. Necesitamos coordinar nuestro conocimiento experto no solo para evaluar las pruebas, sino también para considerar la respuesta social humana, a medida que avanza nuestra comprensión y se comunica lo que sabemos y lo que no sabemos", agregó el doctor Elliott.

Por otro lado, este centro también buscará dar sentido a los posibles datos e información que puedan ser considerados como evidencia, de esta manera se podría obtener una respuesta más eficiente, cuando llegue la hora.

Por el momento, no existe una entidad a nivel global dirigida a este tipo de trabajo y previamente solo se ha firmado el protocolo SETI, un documento que se concentra en la conducta que debería tener la comunidad científica para manejar posibles piezas de evidencia, pero no incluye la posterior comunicación de esta.

De esta forma, este centro de la Universidad San Andrew será el único dedicado a coordinar el trabajo asociado a la investigación espacial y sus consecuencias en la humanidad, de forma permanente.

