¿Te perdiste el último? Esta es la fecha en que podrás ver el próximo eclipse lunar

La madrugada de este 8 de noviembre el mundo pudo disfrutar del último eclipse de este 2022. En esta ocasión se pudo ver la "luna de sangre" en algunas regiones del mundo, mientras que en Chile solo una pequeña porción del satélite quedó cubierta por la sombra de la Tierra.

Los eclipses de luna son eventos que ocurren, con diferentes intensidades, todos los años. Es que dependen de la alineación correcta de los cuerpos, y solo se pueden ver cuando la Tierra bloquea por completo la luz que refleja el Sol al satélite.

Ahora, si te quedaste con las ganas de ver el eclipse que acaba de pasar, tendrás que esperar un buen tiempo antes de volver a maravillarte.

El año 2023 tendrá dos espectaculares eclipses solares, pero en el caso de los lunares, estos dejarán mucho que desear.

Es que durante el próximo año se espera un eclipse penumbral para la noche entre el 5 y 6 de mayo.

Que sea penumbral significa que solo la penumbra de la Tierra cubrirá al satélite, por lo que el cambio visible en la superficie será casi imperceptible. Este ocurrirá sobre todo el territorio africano, europeo y oceánico.

Luego, en octubre del 2023, volverá a ocurrir, solo que esta vez será un fenómeno parcial, durante el cual una pequeña porción de la luna se oscurecerá y será visible en los mismos territorios antes mencionados junto con la zona este del norte y sur de América.

Recién para Fiestas Patrias del año 2024 un eclipse lunar ocurrirá sobre territorio chileno, pero este también podría ser bastante decepcionante, debido a que solo se apreciará de manera parcial.

Durante la noche, entre el 17 y 18 de septiembre, será una minúscula porción de la luna la que se oscurecerá, pero se podrá apreciar en todo el país, ya que se espera que su máximo se alcance a las 23:44 horas, según calculan en el sitio Time and Date.

No será hasta marzo de 2025 que el mundo se volverá a maravillar con una luna de sangre y, afortunadamente, todos los chilenos lo podrán ver.

A las 2 de la mañana del viernes 14 de marzo comenzará el eclipse parcial, desde Santiago, y pasadas las 3 de la madrugada, iniciará el fenómeno total.

