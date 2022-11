Eclipse lunar: Así es cómo puedes observar el fenómeno natural

07 nov. 2022 - 19:00 hrs.

El segundo eclipse de Luna de este 2022 ocurrirá durante la madrugada de este martes 8 de noviembre. Este será el último de tres eclipses que se pudieron apreciar desde Chile, a lo largo del año.

En esta ocasión, corresponde a un eclipse lunar, un fenómeno que ocurre cada vez que la Tierra se interpone entre en Sol y la Luna, impidiendo que el satélite se ilumine.

Es un fenómeno natural famoso por provocar un cambio de color en el satélite, que pasa de un gris brillante a un rojo opaco y oscuro.

Esta modificación, conocida como Luna de sangre, solo se puede ver por las regiones en las que pase la Luna cuando esté en el punto máximo del eclipse, o sea, cuando ocurra el fenómeno total.

En esta oportunidad, en Chile no se podrá disfrutar en su totalidad, pero sí se podría notar como la sombra del planeta cubre una porción del satélite natural.

Camino del eclipse. Porción central, sobre el océano, será el sitio que tenga mejor visibilidad. Créditos: NASA Goddard Space Flight Center/Scientific Visualization Studio

¿Cómo puedo verlo?

Habitualmente, los eclipses lunares son los más fáciles de disfrutar, ya que no requieren de ningún implemento especial y solo debes asomarte a la ventana para observar la Luna. Pero puede que en esta ocasión no sea así.

Es que este no solo será un fenómeno no total, sino que parcial; también por la hora en la que ocurrirá, los habitantes de Chile no tendrán mucha visibilidad.

Es que cerca de las 6 de la mañana iniciará, para alcanzar su máximo unos 30 minutos más tarde; esto significa que el mejor momento para observar será cuando ya haya luz del Sol.

MARTIN BERNETTI / AFP

Según el sitio Vercalendario.info, por la altura de la Luna, quienes viven en la Isla de Pascua tendrían una mayor posibilidad de apreciarlo.

Si estás en el territorio continental, desde Time and Date recomiendan colocarse en un sitio en altura o en un punto en que tengas una vista clara del horizonte, en dirección oeste, para intentar verlo.

Y si todo lo anterior falla, puedes seguir algunas de las transmisiones en vivo que estarán disponibles en Meganoticias.

