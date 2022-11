Cohete chino cayó descontroladamente a la Tierra: Así es cómo se ve el reingreso de escombros espaciales

El viernes 4 de noviembre impactaron contra la Tierra los restos del cohete espacial chino Long March 5B. Se trató del tercer peligroso evento de esta categoría que amenazó la seguridad de los humanos.

En esta ocasión, los cálculos de la Corporación Aeroespacial fueron muy acertados. Según comunicó el Comando Espacial de Estados Unidos, los escombros que quedaron del cohete CZ 5B entraron a la atmósfera sobre el área sur del Océano Pacífico, pero impactaron contra el mar del norte.

