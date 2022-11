"Busquen una segunda opinión": Este es el tipo de tumor que le fue mal diagnosticado a la actriz Sharon Stone

04 nov. 2022 - 11:00 hrs.

La actriz estadounidense, Sharon Stone (64), hizo un llamado en sus redes sociales para que, especialmente a las mujeres, siempre busquen una segunda opinión médica, ya que esto "podría salvar su vida", escribió la actriz ganadora de un Globo de Oro.

Según comunicó, buscar un segundo especialista fue fundamental para ella, quién deberá ser operada para retirar un tumor fibroide o fibroma.

Originalmente, su primer especialista no fue capaz de detectar la masa, por lo que le indicó a Stone un tratamiento que involucró 2 epidurales.

Afortunadamente, ahora cuenta con las indicaciones correctas, por lo que deberá pasar entre 4 a 6 semanas en recuperación después de la cirugía.

¿Qué es un tumor fibroide?

A pesar de que tiene la palabra "tumor", esta masa no es un bulto maligno ni un tipo de cáncer. Los tumores fibroides son crecimientos que aparecen en el tejido muscular del útero y son el tipo de tumor más habitual en el tracto reproductivo.

"Prácticamente no hay amenaza de malignidad -y hay una serie de excelentes opciones de tratamiento, así como la opción de no hacer nada-, por lo que realmente no hay razón para preocuparse", comentó a WebMD el profesor de obstetricia y ginecología de la Universidad de Nueva York, el Dr. Steve Goldstein.

Puede que lo conozcas con el nombre mioma y según la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), se estima que cerca del 70 al 80% de las mujeres desarrollarán este tipo de crecimientos en el aparato reproductivo.

Desde la casa de estudios explican que las mujeres que se encuentran cerca de la edad de la menopausia tienen mayor probabilidad de desarrollarlos.

No tienen una tasa de crecimiento estable, por lo que pueden alcanzar diferentes tamaños, variando entre las dimensiones de un poroto, pero también podrían ser grandes como una sandía.

¿Cuáles son los síntomas?

En la mayoría de los casos, los crecimientos no producen grandes síntomas, por lo que quienes los padecen podrían no conocer su diagnóstico.

Pero en los casos que estos si generan molestias, estas suelen afectar el periodo menstrual, causando un mayor flujo o un sangrado más prolongado.

"También pueden causar dolor o hinchazón pélvica o abdominal y aumento de la micción", añadió el Dr. Aydin Arici, profesor de obstetricia y ginecología de la Universidad de Yale. Pero esto dependería del tamaño, ubicación y cantidad de tumores que afecten a la paciente.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

