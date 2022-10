Son del terror: Estas son las razas de perros menos agraciados

31 oct. 2022 - 09:00 hrs.

No tenemos corazón para decir que existen perros feos, pero queríamos llamar su atención. No usaremos más sinónimos de "fealdad", pero sí tenemos que admitir que las características físicas de algunas razas no son "atractivas" o simplemente son poco agraciadas.

A pesar de que son canes "alejados de la mano de Dios", lo importante es el amor recíproco que existe entre usted y su mascota, además de la ternura que cautiva nuestros corazones.