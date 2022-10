"Lo detectaron a tiempo": Este es el tipo de cáncer que le diagnosticaron a Yuri durante un examen de rutina

31 oct. 2022 - 15:00 hrs.

La famosa cantante mexicana Yuri reveló en una entrevista que recientemente tuvo que ser operada, luego de que los médicos descubrieran un tumor en uno de sus órganos, durante un examen de rutina.

Según reveló a la periodista María Luisa Valdés, del portal Milenio, esto sucedió mientras los médicos verificaban los efectos de la disautonomía que padece la artista.

"El doctor me revisó todos mis órganos y, de repente, encontró una bola que no le gustó nada, le habló a mi esposo e inmediatamente me operaron", explicó la cantante.

Se trataba de un tumor cancerígeno en apéndice, el que fue removido en su totalidad y por el cual no necesitaría de quimioterapia, según contó la misma artista en la entrevista.

Según comentaron los especialistas, el procedimiento se realizó a tiempo, ya que "si me hubiera esperado más, se me hacía metástasis, lo detectaron a tiempo", añadió Yuri.

¿Cuáles son los síntomas?

El cáncer de apéndice es una enfermedad muy rara, según explican desde el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NIH).

Entre los principales factores de riesgo que existen para esta enfermedad, están los antecedentes familiares, o médicos, con gastritis atrófica o anemia perniciosa. Además, las mujeres, de mayor edad y quienes fuman, tendrían más riesgo, según la facultad de medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Pero un problema de esta enfermedad es que, como ocurre con otros tipos de cáncer, las manifestaciones no se hacen presentes hasta que alcanza etapas más avanzadas.

Según la NIH, algunos de los síntomas más habituales del cáncer de apéndice son:

Dolor. Inflamación, hinchazón o agrandamiento del abdomen. Presencia de una masa en el abdomen. Náuseas o vómitos. Sensación de satisfacción después de comenzar a comer.

Padecimientos que pueden simular apendicitis incluyen:

🔹diverticulitis

🔹diverticulitis de Meckel

🔹carcinoide del apéndice

Según la institución, en la mayoría de los casos de este tipo de cáncer, estos son detectados después de ser operados por tener una aparente apendicitis, por la similitud de los síntomas.

Si bien, en estos casos, el órgano en removido en su totalidad, algunas personas puede que requieran de quimioterapia, para así eliminar todas las células cancerígenas.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

