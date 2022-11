Así es la teoría del "Bosque Oscuro", que explica por qué aún no tenemos contacto con vida extraterrestre

01 nov. 2022 - 19:00 hrs.

Hasta el momento, los expertos señalan que no se ha detectado evidencia de vida extraterrestre. Por supuesto que esto no quiere decir que seamos los únicos en el universo, pero entonces, ¿por qué no hemos hecho contacto con otras formas de vida avanzada?

El número de civilizaciones extraterrestres que debería tener la galaxia puede determinarse mediante una ecuación, la ecuación de Drake. Teniendo en cuenta variables como el enorme número de estrellas y posibles planetas, se estima que debería haber al menos 20 civilizaciones en nuestro vecindario cósmico.

De esta forma, parece sorprendente que aún no hayamos encontrado otros seres vivientes fuera de la Tierra. Esta discordia ha dado lugar a numerosas hipótesis y posibles soluciones en la última década.

La teoría del "Bosque Oscuro"

Uno de los razonamientos que intenta responder la incógnita de por qué no hemos tenido noticias de extraterrestres es la del "Bosque Oscuro". El sitio BigThing señala que esta teoría afirma que "se están callando a propósito".

La novela de ciencia ficción The Dark Forest (El Bosque Oscuro), de Liu Cixin, explica esta solución indicando ciertos aspectos sobre cómo interactuar con vida extraterrestre potencialmente hostil.

Unsplash.

De acuerdo a la novela, las demás formas de vida tienen aversión al riesgo y están dispuestos a cualquier cosa para mantenerse a salvo. Por lo tanto, el contacto con humanos es peligroso, puesto que la raza contactada buscaría eliminar a cualquiera que fuera lo suficientemente tonto para revelar su ubicación.

Lo anterior aclara por qué las civilizaciones ajenas intentan esconderse. Un párrafo de la obra lo ejemplifica de la siguiente manera: "El cazador tiene que tener cuidado, porque por todas partes en el bosque hay cazadores sigilosos como él. Si encuentra otra vida (...) solo hay una cosa que puede hacer: abrir fuego y eliminarlos".

¿Qué tan plausible es esta teoría?

Si bien todo esto puede parecer solo literatura, esta suposición explicaría por qué no se ha descubierto señales de radio extraterrestres, a pesar de tener las herramientas para captarlas y de que accidentalmente enviamos nuestras señales de radio al espacio.

Una posible razón es que las civilizaciones tienen tanto miedo de ser detectadas que evitan a propósito enviar cualquier evidencia de radio de su existencia.

En este sentido, se pueden asumir dos cosas: que otras especies tienen un proceso de razonamiento similar al nuestro y busquen sobrevivir, o que realmente hay una civilización que mata a cualquiera que crea que puede hacerles daño.

Si esto último fuera correcto, tendríamos motivos suficientes para pensar en dejar de transmitir nuestra existencia al universo. De momento, son solo suposiciones.

