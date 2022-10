¿Se podrá ver?: Asteroide potencialmente peligroso se acercará a la Tierra el 1 de noviembre

Como para celebrar el inicio del penúltimo mes del año, este 1 de noviembre, un asteroide considerado potencialmente peligroso se acercará a la Tierra.

Se trata de 2011 RM4, una roca espacial que fue descubierta recién este año que tendría unos 400 metros de diámetro, según estiman desde la Agencia Espacial Europea (ESA).

Se espera que durante el primer día del mes este se ubique a unos 2.296.929 kilómetros del planeta, lo que equivale a unas 6 veces la distancia que nos separa de la luna, aproximadamente.

Este es uno de los más de 30 mil asteroides que rotan alrededor del Sol y cuya órbita se aproxima a la Tierra.

Desde la NASA, han especificado que debido a sus características, tamaño y distancia, 2022 RM4 puede ser considerado "potencialmente peligroso".

Se define bajo esta categoría todos los "asteroides que tengan más 140 metros de tamaño con órbitas que los acercan hasta 7,5 millones de kilómetros de la órbita de la Tierra en torno al Sol", escribieron en el Laboratorio de Propulsión Jet de la agencia estadounidense.

A pesar de su clasificación, esta roca espacial no representa un peligro inmediato a la Tierra, e incluso no ha sido considerado parte de la lista de riesgo monitoreada por la ESA.

No danger, but newly-discovered asteroid 2022 RM4 will pass less than 6 lunar distances on November 1. Possibly as wide as 740 meters, it will brighten to mag 14.3, well within reach of backyard telescopes. @unistellar

This is very close for an asteroid this size. #2022RM4 pic.twitter.com/Z8khblg3Gq