¿Podrán encontrar respuestas? NASA inicia investigación sobre avistamientos de OVNIS con la ayuda de expertos

Este lunes 24 de octubre, un equipo con 16 profesionales seleccionados por la NASA comenzó a analizar la información disponible de los OVNIS, hoy conocidos por las agencias oficiales como UAP o fenómenos aéreos no identificados.

De esta forma, la agencia espacial se suma a los esfuerzos del Pentágono, el Servicio Secreto y el Congreso estadounidense, para dar sentido a los limitados avistamientos de objetos voladores, a los cuales no se les ha podido dar una investigación convincente.

"Explorar lo desconocido en el espacio y en la atmósfera es la esencia de lo que somos en la NASA", comentó en un comunicado Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA en Washington.

Según han informado desde la NASA, los resultados de los 9 meses de investigación, clasificación y análisis, serán publicados a mediados del 2023.

Son 16 profesionales altamente calificados, los que serán liderados por David Spergel, presidente de la Fundación Simons, entre los que se encuentran profesores de análisis de datos, astrofísicos, oceanógrafos, periodistas científicos, expertos en tecnología espacial y representantes de las Fuerzas Armadas.

Uno de los integrantes más reconocidos es el exastronauta Scott Kelly, quien pasó un año en el espacio, tiempo durante el cual su cuerpo sufrió grandes cambios.

Today on this landing anniversary of our #YearinSpace mission, Misha Kornienko and I stand in solidarity as friends and for the people of Russia and Ukraine. pic.twitter.com/lD0xvvcUyc