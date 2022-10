Esta es la enfermedad por la que Selma Blair se retiró desconsoladamente de competencia de "Bailando con las estrellas"

Entre lágrimas se despidió la actriz Selma Blair (50) de la competencia de baile estadounidense "Bailando con las estrellas" (Dancing with the stars). Tras anunciar complicaciones en su salud, la noche del 17 de octubre la artista se presentó con un último vals junto a su compañero Sasha Farber.

.@SelmaBlair & @SashaFarber gave us a memorable night with a beautiful final performance. Thank you Selma for inspiring us with your perseverance and radiant energy. ❤️ #DWTS #MostMemorableYear @DisneyPlus pic.twitter.com/fZdENZ9zpS