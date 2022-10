Enfermedad de Hashimoto: Esta es la afección que padece la modelo Gigi Hadid

05 oct. 2022 - 11:30 hrs.

La modelo Gigi Hadid tiene tiroiditis crónica, también conocida como Enfermedad de Hashimoto, y así lo ha mencionado ella en diferentes ocasiones en sus redes sociales tras ser constantemente criticada por su estado físico.

La joven hizo su primer anuncio a través de Twitter en el año 2014, cuando tenía 19 años y recientemente había sido diagnosticada con problemas a la tiroides. "Para aquellos de ustedes que leyeron el blog de mi mamá y se preguntaban... Recientemente, me diagnosticaron la Enfermedad de Hashimoto", tuiteó en ese momento.

+ started treatment & will be fine. Thank u for your concern & your support. Grateful 2 have lots of positive things to focus on 😊 xoxo — Gigi Hadid (@GiGiHadid) February 5, 2014

Años más tarde, cuando la modelo tenía 23 años, volvió a enfrentar críticas por parte de los paparazzis y los medios sobre cómo se veía su cuerpo.

View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)

Esto colmó la paciencia de Hadid, quien volvió a anunciar en su cuenta de Twitter que cuando más joven había sido diagnosticada con la Enfermedad de Hashimoto, razón principal por la cual su cuerpo había cambiado en los últimos años.

"Aquellos de ustedes que me llamaron 'demasiado grande para la industria' estaban viendo inflamación y retención de agua debido a eso", explicó, sin embargo, comentó que no daría más detalles respecto a su cuerpo y su enfermedad.

For those of you so determined to come up w why my body has changed over the years, you may not know that when I started @ 17 I was not yet diagnosed w/Hashimoto’s disease; those of u who called me “too big for the industry” were seeing inflammation & water retention due to that. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) February 11, 2018

I will not further explain the way my body looks, just as anyone, with a body type that doesnt suit ur “beauty” expectation, shouldnt have to. Not to judge others, but drugs are not my thing, stop putting me in that box just because u dont understand the way my body has matured. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) February 11, 2018

En el año 2018, Gigi Hadid se encontraba en un tratamiento contra la Enfermedad de Hashimoto, lo que estaba provocando que bajara de peso, no obstante, fue enfática en señalar que se sentía bien en las condiciones en que estaba.

"Es probable que me vea muy delgada pero... me siento más sana", comentó respecto a los tratamientos holísticos con los que estaba probando para contrarrestar los efectos de su enfermedad.

En qué consiste la Enfermedad de Hashimoto

La Enfermedad de Hashimoto es una afección en donde el sistema inmunitario ataca la tiroides. Esta última, a su vez, produce hormonas que coordinan muchas de las funciones del cuerpo. El síndrome que afecta a Gigi Hadid es la causa más común de hipotiroidismo.

Cansancio sin razón aparente, piel seca, cara pálida e hinchada y estreñimiento son algunos de los síntomas más frecuentes que pueden revelar la presencia de una disminución en los niveles de la hormona tiroidea en la sangre.

View this post on Instagram A post shared by ◦✿ 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗶𝗮 - 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝗲𝘁é𝘁𝗶𝗰𝗮 ✿◦ (@viviendo_con_hipotiroidismo)

De acuerdo al sitio web Mayo Clinic, la enfermedad evoluciona lentamente con el paso de los años y puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en personas de mediana edad. El riesgo de sufrir este síndrome aumenta si algún familiar padece enfermedades de la tiroides u otras enfermedades autoinmunitarias.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud

Todo sobre Famosos