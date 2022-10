Esto es lo que pasa si buscas DART en Google

El pasado 26 de septiembre, la nave de la misión DART de la NASA impactó con el asteroide Dimorphos, luego de pasar 10 meses viajando por el espacio.

El impacto se dio en medio de un proyecto de protección planetaria que busca, en un futuro, poder defender a la Tierra de un asteroide que amenace la seguridad de nuestro planeta.

"Mientras la NASA estudia el cosmos y nuestro planeta natal, también trabajamos para proteger ese hogar, y esta colaboración internacional convirtió la ciencia ficción en realidad científica, demostrando una forma de proteger la Tierra", declaró durante el histórico evento el administrador de la agencia espacial, Bill Nelson.

Con el fin de celebrar el hito de la misión DART de la NASA, Google cuenta con una curiosa novedad en su motor de búsquedas.

En concreto, cuando los internautas buscan los términos "NASA DART" o "DART" en Google, aparece una animación de la nave colisionando con el sitio, lo que provoca que la pantalla se incline levemente.

"¡Tu búsqueda en Google podría revelar algo increíble! Busca 'NASA DART' en Google para ver una demostración de navegación", señalaron desde la NASA en su cuenta de Twitter.

Your Google search could reveal something smashing! Search for "NASA DART" on @Google to see a demonstration of browser, uh, planetary defense. pic.twitter.com/ZuxtlgaLJ1