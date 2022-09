Si consumo marihuana, ¿tendré esquizofrenia? Esta es la relación entre la droga y el raro trastorno de salud mental

23 sept. 2022 - 15:00 hrs.

El consumo de marihuana ha aumentado en todo el mundo y Chile no se ha quedado atrás. En el año 2020 el país se convirtió en el tercero con mayor consumo de esta droga, según datos entregados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

A pesar de que se trata de una sustancia ilegal, los expertos consideran que muchas personas consideran la marihuana como un producto inofensivo, que no produce mayores daños, cuando la realidad podría ser muy diferente.

"Hay pruebas que sugieren que el cannabis se considera cada vez más como una sustancia inofensiva. Esto es lamentable, ya que vemos vínculos con la esquizofrenia, una reducción en la función cognitiva, trastornos por consumo de sustancias, etc.", comentó Carsten Hjorthøj, investigador del Centro para la Salud Mental de Copenhague y autor de un estudio que demostró uno de los riesgos del consumo de marihuana.

Según la publicación de Hjorthøj, el alza en el consumo de marihuana entre 1995 y 2010 estaría directamente relacionado con el aumento en los diagnósticos por esquizofrenia en Dinamarca.

¿Qué tiene que ver la salud mental con la droga?

La esquizofrenia es un trastorno de la salud mental que es poco habitual y es considerado crónico. Esta produce una variedad de síntomas que van desde las alucinaciones, hasta la pérdida de interés en las actividades diarias, explican desde el Servicio de Salud británico.

Uno de sus síntomas más reconocibles es la psicosis, una condición que altera la forma en que el cerebro procesa información, por lo que los pacientes pierden la conexión de la realidad; ven, escuchan o creen cosas que no son reales.

Esta, también, es un síntoma que pueden presentar quienes consumen marihuana, según han reportado diferentes investigadores, solo que en sus casos se trata de un problema temporal.

¿Me va a dar esquizofrenia?

La marihuana no puede "provocar el trastorno", ya que este es resultado de factores genéticos y estructura del cerebro, pero la droga si podría ser considerado un factor de riesgo o incluso podría adelantar la aparición de los síntomas, según un artículo publicado en 2021.

Investigaciones previas han determinado que esto afectaría de mayo manera a cuando se trata de adolescentes, que aún no han terminado de desarrollar su encéfalo, comienzan a consumir la droga.

Si se tiene un pariente diagnosticado con el trastorno tienes un riesgo de 1 en 10 de ser diagnosticado, pero fumar marihuana lo podría aumentar a 1 en 5, explicaron en el sitio WebMD.

Las nuevas investigaciones sugieren que el aumento en la potencia de la sustancia podría ser, en parte, el responsable. Una reciente publicación en The Lancet determinó que los usuarios estarían sufriendo más episodios psicóticos desde que creció la concentración de THC en las plantas.

Pero esta no es una relación directa, la esquizofrenia es una condición multifactorial, por lo que no hay certezas médicas al respecto. Sí, es notoria su relación.

El doctor en psiquiatría, Michael Birnbaum, explicó a Child Mind Institute, que aún se requieren de más datos, y que, por el momento, es imposible determinar si es que existe una cantidad de marihuana más peligrosa que otra.

"No me gustaría decir a mis pacientes que fue un 'pito', por ejemplo, la que les causó la enfermedad psicótica", explicó el médico. "Trabajo con jóvenes que han estado fumando mucho durante los últimos años, y aun así no diría con seguridad que la marihuana ha causado la esquizofrenia. Eso es algo peligroso de decir".

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

