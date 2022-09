"¡No puedo ni hablar!": Esta es la dolorosa enfermedad por la que Mike Tyson terminó en una silla de ruedas

El campeón de peso pesado, "The baddest man on the planet", Mike Tyson (56), recientemente fue fotografiado en un aeropuerto sobre una silla de ruedas y aferrado a lo que se ve como un bastón. Las imágenes del ex boxeador preocuparon a su fanaticada por su estado de salud.

Former Boxing legend Tyson suffers from sciatica



The former heavyweight champion of the world Mike Tyson, has revealed he is suffering from sciatica, a rare health condition, after photos of him in a wheelchair surfaced. pic.twitter.com/SzEOxaod6B