Enemas mayas y el método científico para tomar la chapa de la puerta: Estas son las investigaciones más absurdas del año

Los Premios Ig Nobel son el galardón anual con el que se celebran los descubrimientos o contribuciones más sorprendentes, ridículos o absurdos, responsables de que la humanidad se cuestione y se ría. Estos son presentados como la antítesis de los conocidos y prestigiosos Premios Nobel.

Organizados por la revista estadounidense Annals of Improbable Research (Anales de investigación improbable) en colaboración con la Sociedad de Estudiantes de Física Harvard-Radcliffe y la Asociación de Ciencia Ficción Harvard-Radcliffe, estos premios se han celebrado durante los últimos 32 años.

Los organizadores del evento aseguran no querer burlarse de la ciencia, sino que dar un espacio para reconocer diferentes tipos de ciencia.

"Los buenos logros también pueden ser extraños, divertidos e incluso absurdos; también los malos. Mucha ciencia buena es atacada por su absurdo" escribieron en el sitio oficial.

Los ganadores son presentados con un billete de 10 trillones de dólares, una moneda originaria de Zimbabue y que desapareció durante el año 2015.

Habitualmente, los Ig Nobel son celebrados en el Teatro Sanders de la Universidad de Harvard, en donde científicos laureados con el Premio Nobel, premian a los equipos de científicos detrás de estas peculiares investigaciones.

Pero el pasado 15 de septiembre, y por tercer año consecutivo, los Premios Ig Nobel se tuvieron que entregar de manera online. Conoce cuáles son algunas de las investigaciones destacadas.

En la categoría de medicina, este año se premió a un equipo de científicos de la Universidad de Varsovia, en Polonia, quienes determinaron que los pacientes que sufren de los efectos secundarios de la quimioterapia, podrían evitar la mucositis oral, o las úlceras en la boca, si es que comen helados.

Este trabajo, publicado el año 2021, habría demostrado que solo el 28,85% de los pacientes que comieron helado desarrollaron el efecto secundario, comparado con el 59% que no comió el dulce postre.

Un equipo de investigadores de Japón se llevaron el Premio Ig Nobel en ingeniería por un trabajo de 1999 en el que determinaron cuál es la manera más eficiente de utilizar las manos al momento de girar la manilla de las puertas.

Según los expertos, la cantidad de dedos que se emplee dependerá directamente del tamaño del pomo de la puerta. Si es que esta tiene más de un centímetro, colocarás solo 3 dedos, mientras que su grosor va de entre 2,5 a 5 centímetros de diámetros, entonces aumentará a 4 o 5 dedos.

En 1986, investigadores estadounidenses presentaron un análisis a las imágenes de las cerámicas mayas, a partir de las cuales determinaron que además de plasmar sus juegos de pelota, sacrificios humanos y bailes, cierta iconografía representaba escena en las que "sin duda, indican que los antiguos mayas tomaron enemas intoxicantes en un contexto ritual".

