A pocos días del impacto: NASA tiene en la mira el asteroide contra el que chocará la nave espacial DART

La NASA liberó las primeras imágenes del sistema de asteroides Didymos a través de un comunicado de prensa.

La fotografía fue capturada por la nave espacial DART (Double Asteroid Redirection Test), un vehículo que deberá estrellarse contra la luna del sistema, Dimorphos.

DART sets sights on asteroid target ☄️🛰️@NASA's #DARTMission spacecraft recently got a first look at Didymos and its asteroid moonlet, Dimorphos. On Sept. 26, DART will intentionally impact Dimorphos to change its speed & orbit.



