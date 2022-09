¿Qué pasa si se intenta cultivar arroz en el espacio?

El futuro de los viajes espaciales depende de que los seres humanos resolvamos una serie de problemas, uno de ellos, son las fuentes de alimentación de los futuros astronautas. Sin importar si se encuentran estacionados en órbita o si están en una comunidad en Marte, el acceso a comida es fundamental para la investigación.

La NASA ha dedicado recursos y esfuerzos que le han permitido, exitosamente, cultivar vegetales, como ajíes y lechugas, en la Estación Espacial Internacional.

Ahora, astronautas chinos, también llamados taikonautas, anunciaron que lograron cultivar semillas de arroz en el nuevo módulo Wentian, asociado a la estación espacial del gigante asiático, Tiangong 1.

Tiangong space station, or "Heavenly Palace", is China's new permanent space station. The country has previously launched two temporary trial space stations, named as Tiangong-1 and Tiangong-2. #SpaceStation #China 🇨🇳 pic.twitter.com/XrSvS26hxO