Como si tuviera un cerebro: Investigadores encuentran el primer material que tiene "memoria" de su historia

Por accidente, un estudiante de doctorado descubrió una característica única en la naturaleza del dióxido de vanadio (VO 2). Gracias a sus experimentos, Mohammad Samizadeh Nikoo, detectó que el compuesto inorgánico "recuerda" los estímulos a los que es sometido.

El investigador de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza) esperaba recopilar más información sobre este interesante material, que podría tener aplicaciones prácticas en la vida de los seres humanos. Es que el dióxido de vanadio es utilizado como un aislante, que al ser sometido a altas temperaturas (68 °C), cambia su estructura y se convierte en metal.

En este proceso, se descubrió que este compuesto cambia la velocidad en la que se transforma de un estado a otro gracias a esta llamada "memoria".

Para realizar el experimento, el equipo sometió el dióxido de vanadio a una corriente eléctrica que lo recorría de punta a punta. Mientras este estímulo lo cruzaba, el material se calentaba y se convertía en metal, pero una vez que la corriente terminaba de circular, este se revertía a su estado original.

Lo anteriormente descrito, es el comportamiento habitual de este tipo de dióxido, pero una vez que se le aplicaba una segunda corriente, detectaron que el tiempo de transformación estaba directamente relacionado con su historial de cambios.

