"He empezado el tratamiento": Esta es la grave enfermedad con que fue diagnosticada Jane Fonda

04 sept. 2022 - 09:45 hrs.

La actriz estadounidense Jane Fonda anunció a través de sus redes sociales que, a sus 84 años, ha sido diagnosticada con un tipo de cáncer. En la publicación, la actriz aclaró que ya comenzó con tratamiento programado para los próximos 6 meses.

"Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y he empezado el tratamiento de quimioterapia", escribió la actriz y conocida activista. "Es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada", añadió.

Según escribió, se está "llevando bastante bien el tratamiento", y no permitirá que afecte con sus diferentes campañas de activismo, como el acceso de salud justo para los estadounidenses y la protección del medioambiente.

"No permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda, utilizando todas las herramientas de mi caja de herramientas", declaró la actriz, que cumplirá 85 años el 21 de diciembre de este año.

¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

Más que una enfermedad, el linfoma de no Hodgkin (NHL, por sus siglas en inglés) es el nombre con que se conoce a un tipo de cáncer que afecta principalmente al sistema inmunitario, específicamente a las células o linfocitos que lo componen.

Estos tipos de cáncer suelen afectar mayoritariamente a adultos y se presentan en los ganglios repartidos por el cuerpo, pero también podría afectar otras estructuras clave del sistema, como la médula espinal, el bazo (produce linfocitos), timo, adenoides, amígdalas o el tracto digestivo.

Los diferentes NHL se dividen en diferentes categorías, dependiendo si tienen un avance más agresivo por el cuerpo, o si son aquellos de crecimiento más lento. También se clasifican según las células inmunitarias que afecta, si es que comenzó en los linfocitos B, células T o en las Natural Killer (NK)

¿Cuáles son los síntomas?

Este es un tipo de cáncer que presenta una variedad de síntomas en diferentes pacientes, o incluso, en algunas personas, podría aparecer sin mayor manifestaciones.

Según el Manual MSD, la mayoría de los pacientes presentan anemia en algún punto de la enfermedad, pero también podrían presentar cambios en la piel, como lesiones o la presencia de nódulos.

Desde la Asociación Americana del Cáncer explican que algunos de los síntomas más comunes del linfoma no Hodgkin son:

Inflamación de los ganglios linfáticos. Estos se ven como protuberancias bajo la piel.

Escalofríos.

Pérdida de peso.

Cansancio o sensación de agotamiento constante.

Sensación de satisfacción o como si hubieses comido mucho, incluso después de consumir pequeñas porciones.

Dolor o presión en el pecho.

Tos o problemas para respirar.

Infecciones graves y recurrentes.

Tendencia a que aparezcan moretones.

Como muchos de estos síntomas también podrían señalar otras enfermedades, es importante consultar con personal médico, para así descartar o confirmar cualquier diagnóstico y comenzar con los tratamientos que se estimen necesarios.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

