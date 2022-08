"Galaxia Fantasma": Estos son los nuevos detalles del masivo cuerpo estelar captados por el telescopio James Webb

El telescopio espacial James Webb reveló nuevos y deslumbrantes detalles de una ya conocida porción del cosmos, a 32 millones de años luz de la Tierra, en una imagen publicada por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

La tecnología infrarroja del telescopio, lanzado en diciembre de 2021, permitió una visión aún más clara de la llamada "Galaxia Fantasma" de lo que los astrónomos habían visto hasta ahora.

La arremolinada forma celestial, cuyo nombre oficial es M74, está en la constelación de Piscis, se encuentra casi frente a la Tierra y es una de las favoritas de los astrónomos para el estudio de los espirales galácticos.

"La aguda visión de Webb reveló delicados filamentos de gas y polvo en grandes brazos espirales que serpentean hacia afuera desde el centro de esta imagen", dijeron el lunes la NASA y la ESA.

"Una falta de gas en la región del núcleo también proporciona una vista más clara del cúmulo estelar nuclear en el centro de la galaxia", dijeron las agencias en un comunicado.

Feast your eyes on the beautiful spiral structure of the Phantom Galaxy, M74, as seen by Webb in the mid-infrared. Delicate filaments of dust and gas wind outwards from the center of the galaxy, which has a ring of star formation around its nucleus. https://t.co/pPVvxsC6KA pic.twitter.com/JQ2C9Wf19f