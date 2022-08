Aumentará sus niveles de testosterona: Este es el peculiar tratamiento que se aplicó la periodista Mariela Sotomayor

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la periodista Mariela Sotomayor contó sobre un peculiar tratamiento al que se está sometiendo. Es que la comunicadora se inyectó un chip de liberación de testosterona que le habría permitido dejar los remedios para dormir.

"Le medimos sus niveles de testosterona y están normales, pero bajos", explicó el ginecólogo tratante de Sotomayor, Jack Pardo, en el video.

"Ella anda decaída, sin energía, así que vamos a poner este chip de testosterona, que es un pellet, un implante, que le va a liberar un miligramo de testosterona al día", aclaró el especialista.

Como explicó el médico, estos chips son implantes de liberación de pequeñas dosis prolongadas del andrógeno. Se trata de una pequeña cápsula que mide 3 por 9 milímetros que contiene el andrógeno cristalizado.

Este dispositivo se mantiene activo entre 3 a 6 meses, periodo después del cual se debe repetir el tratamiento.

Sterile Testosterone Pellets Ready to be Placed under the skin. Results: 3-5 months of Steady Hormone Optimization.

