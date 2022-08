Artemis 1: Estos serán los tripulantes de la primera misión que busca regresar al ser humano a la Luna

El lunes 29 de agosto es la fecha programada por la NASA para lanzar al espacio la misión Artemis 1, la primera de varios despegues que esperan volver a colocar al ser humano en la superficie de la Luna. Durante 42 días, los equipos de la agencia orbitarán al satélite natural.

Esta es una misión de gran relevancia, ya que pondrá a prueba los avances tecnológicos que se debieron hacer para trasladar a los humanos hacia el espacio.

Por una parte, esta será la primera vez que se utilice el sistema de despegue SLS (sigla por su nombre en inglés, Space Launch System o Sistema de Despegue Espacial), el más grande y poderoso construido a la fecha.

Además, se pondrá a prueba la cápsula Orion que servirá como sistema de transporte para los astronautas y que debió ser diseñada para sobrepasar los límites anteriores, ya que permitirá llevar a los humanos a los sectores más lejanos del espacio alguna vez alcanzados.

En esta ocasión, dentro de la cápsula Orion no irán astronautas. En su lugar, al interior de Orion, en el asiento del comandante, irá "Moonikin Campos", un maniquí nombrado en honor al legendario ingeniero que salvó a la misión Apollo 13. Campos contará con equipos para medir las vibraciones y aceleración dentro de la nave.

Junto al comandante irán Helga y Zohar, los gemelos maniquíes, diseñados con materiales que imitan órganos y huesos que permitirán conocer el impacto del viaje espacial en el cuerpo humano.

? Our #LunaTwins have taken their places. This past week, Helga & Zohar have been assembled & installed in the @NASA_Orion capsule at @NASA_Kennedy. Waiting inside to greet them ? – Commander Moonikin Campos who is also one of the ‘passengers’ on board #Artemis I. ? pic.twitter.com/LrRkhFd9Jz