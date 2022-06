Sanos e inteligentes: Así son los quiltros chilenos según los expertos

18 jun. 2022 - 09:00 hrs.

Nada enternece más el corazón que ver al perrito que duerme siempre en el almacén, los que se suben a las micros, o el can con chaleco que vive en tu cuadra. A pesar de que no se trata de animales que tengan raza o pedigree, no significa que no tengan sus propias características.

Es que, mal que mal, estos animales, que muchas veces viven en la calle, se han enfrentado a las vicisitudes de la vida sin hogar, lo que inevitablemente le ha otorgado rasgos que los perros de razas jamás tendrán.

¿Cómo son los perros quiltros?

A diferencia de los animales de raza, a los que se les exige tener una serie de características físicas claras, en los quiltros abunda la variedad. Dependiendo de los animales que se hayan cruzado, podrán ser más grandes o pequeños, más peludos, cortos o alargados.

Pero no por eso no existen patrones dentro de su población.

"En general, son de tamaño medio. No tienen mucho peso óseo y el pelaje varía de color, pero muchos tienen una cruza o antecedentes de pastor alemán", contó a El Mercurio, Héctor Rojas, veterinario y etólogo del centro de rehabilitación Fundación Stuka.

Aton

Otra de las características de estos animales es su particular inteligencia. Todos nos hemos preguntado cómo es que saben cuándo es más seguro cruzar las calles (incluso algunos esperan las luces verdes en los semáforos), o si tienen claro hacia dónde se dirigen cuando se suben o bajan de una micro.

"Son más hábiles", explicó Carla Ingus, periodista y autora de la "Guía del perro mestizo chileno". "Viven por años en las calles, algo que quizás un perro de raza no lograría", añadió.

Sus circunstancias los han vuelto animales que se deben adaptar constantemente a los cambios para sobrevivir, por lo que tienen una gran inteligencia.

Aton

"Los quiltros aprenden muy rápido, tienen mayor intención de complacer al guía", comentó Héctor Rojas, quién además es entrenador de canes.

Por otro lado, que no sean animales de raza significa que tienen una mayor variabilidad genética. Mientras ciertas razas de perros pueden heredar graves enfermedades, como displasia de cadera, problemas hepáticos o cardiacos, los canes mestizos son mucho más sanos.

