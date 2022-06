"Pensé que era un infarto": Esta es la enfermedad que asustó al periodista Gino Costa

17 jun. 2022 - 11:00 hrs.

Un gran susto pasó el periodista Gino Costa el martes de esta semana, luego de que un repentino dolor en el brazo y el pecho lo inhabilitaran. Fue tanta la molestia, que el comunicador confundió los malestares con un infarto.

Ese día por la mañana despertó con dolor en una clavícula. "Así de sentir pinchazos en el hueso. Pensé que solamente había dormido mal", describió en una entrevista a LUN. A pesar de las molestias, continúo con su día laboral.

"Cuando llegué a mi departamento me sentía peor, un dolor invalidante, intenso, no pude darle comida a mi perro, no podía agacharme, me dolió todo: caminar, respirar, hablar. Respiraba muy cortito porque me dolía inhalar profundo. Sentía que tenía 300 kilos sobre el pecho. Ahí sí me asusté mucho y pensé que podía ser un infarto", contó al diario nacional.

Afortunadamente, no se trataba de la emergencia cardiaca, en cambio, los médicos lo diagnosticaron con una costocondritis o síndrome de Tietze, una inflamación en el cartílago del tórax que puede causar mucho dolor.

¿Qué es la costocondritis?

"La costocondritis es la inflamación del cartílago que une las costillas con el esternón, que es el hueso que está en medio del tórax. Se podría pensar que este último no tiene movimiento, pero hay un pequeño cartílago que lo hace, y permite que el tórax se expanda en la respiración y tenga movimientos rotatorios", explicó a LUN, Rocío Nuche, deportóloga de la Clínica Santa María.

La inflamación puede ser resultado de ejercicios físicos vigorosos, movimientos repetitivos, lesiones en la zona, por algunos tipos de artritis, o incluso cuando se sufre de una infección respiratoria que produce mucha tos.

Según diversos especialistas, es muy habitual que se confunda el dolor por la inflamación con el de un infarto u otra enfermedad respiratoria o problema gastrointestinal.

Es que el principal síntoma de la costocondritis es el dolor en el pecho, directamente en el esternón, y este por lo general no se irradia a otras partes del cuerpo, como el cuello y los brazos, como sí ocurre durante la emergencia cardiaca.

El tratamiento para la costocondritis "suele ser con antiinflamatorios, paracetamol, tener ojo con los movimientos y paciencia", explicó la doctora Nuche.

Dependiendo de cada caso, los especialistas podrían recomendar, además, ejercicios de estiramiento suaves para aliviar el malestar.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

