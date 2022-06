"No saben por qué están vivos": Este es el síndrome del corazón vacío

14 jun. 2022 - 21:00 hrs.

El síndrome del corazón vacío (empty heart disease, en inglés) es un concepto relativamente nuevo, que describe un fenómeno cada vez más recurrente. Este describe la sensación de vacío que se puede presentar luego de conseguir un objetivo que significó alta presión y sacrificio.

El concepto fue definido por primera vez por el psiquiatra, profesor y director del Centro de Educación y Asesoramiento en Salud Mental de la prestigiosa Universidad de Pekín, Xu Kaiwen. En una conferencia dada el año 2016, el académico reveló que el 40,4% de los alumnos del primer año en la casa de estudios, pensaban que la vida no tiene sentido.

Según describió el académico, para muchos de ellos entrar a una universidad tan bien evaluada como la de Pekín, era un objetivo que marcó gran parte de su juventud. Con el objetivo de poder alcanzarlo, sacrificaron placer, descanso, amigos y actividades propias de cualquier adolescente.

Una vez que lograban su gran objetivo, quedaban con una sensación de vacío, una con la que sus logros ya no tenían ni un sentido. Según el profesor de psiquiatría de la Universidad de Georgetown, David Scharff, el sentimiento suele ser acompañado por síntomas de depresión e incluso ideación suicida.

La charla del profesor Xu se volvió viral en varias plataformas chinas, en las que centenares de estudiantes confirmaron el fenómeno detectado y descrito por el académico.

Si bien, se podría decir que el "corazón vacío" está asociado a condiciones culturales del continente asiático, como el alto valor social que se le da a los grandes logros académicos o a la enorme cantidad de hijos únicos que hay en China, en los que se concentran los sueños, esperanzas, expectativas y presión de sus padres; no es un fenómeno del que occidente se pueda restar.

Tampoco es una condición exclusiva de adolescentes o estudiantes universitarios, a los jóvenes adultos que se enfrentan al significado o el "propósito" de sus vidas, también les podría impactar.

¿Cuáles son los síntomas?

Según describió el profesor Xu en su charla, las personas con "el corazón vacío" presentan características como: la mayoría de ellos tienen un decaimiento, bajo ánimo, pérdida de interés en las actividades (anhedonia) y síntomas de depresión.

Pero también tienen una clara pérdida del sentido de la vida y no sienten conexiones reales con quienes les rodean. "No saben por qué están vivos y no conocen el valor y el significado de la vida", explicó el psiquiatra chino.

Son personas que suelen tener buenas relaciones con su familia, amigos, parejas o hijos. Incluso, algunos los podrían haber descrito como ejemplos a seguir de trabajo y esfuerzo. Pero esto suele ocurrir porque les importa mucho lo que piensen de ellos y, con el paso del tiempo, cumplir con las expectativas ajenas se vuelve algo agotador.

Las fuertes ideas de suicidio que pueden tener no son nuevas, puede que se hayan sentido perdidos o desesperanzado muchos años antes de que se detectara la grave manifestación.

Por el momento, el "corazón vacío" no es una enfermedad reconocida con un diagnóstico definido, sino que un fenómeno y sensación recurrente en la sociedad, pero esto no debería desalentar para pedir ayuda psicológica, si es que te sientes identificado con el síndrome.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

