Alcanza los 180 kilómetros y tiene más de 4 mil años: Científicos descubren en Australia la planta más larga del mundo

Un grupo de investigadoras detectó, por accidente, la planta más larga registrada en el mundo. Se trata de una especie de pradera marina que habita en la bahía Shark (tiburón), en la costa de Australia Occidental, y que alcanza los 180 kilómetros de longitud y se calcula que tiene 4.500 años.

