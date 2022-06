Las misteriosas "olas submarinas" que un satélite logró captar después de años: Esta fue la fotografía que tomó

El pasado 28 de mayo, el satélite Sentinel-2, del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea (ESA), logró captar un extraordinario fenómeno, del cual existen pocos registros. Se trata de los solitones u ondas de gravedad que surgen en las profundidades del mar.

La percepción general que se tiene de las olas es que solo se originan en la superficie del mar, sin embargo, estas pueden producirse hasta a 100 metros de profundidad y extenderse por cientos de kilómetros en el fondo del océano.

Estas "olas submarinas" son una de las grandes curiosidades de la naturaleza, ya que, si bien fueron descubiertas hace más de un siglo, es bastante complejo poder detectarlas en la superficie.

En términos más concretos, son movimientos de agua que se producen cuando se conectan dos caudales de diferentes características, debido a cambios en su densidad, temperatura o salinidad. Las rupturas en las placas continentales o los encuentros con montañas subterráneas, son otros de los fenómenos que pueden producirlas.

La gran hazaña del Sentinel-2 ocurrió en el Estrecho de Gibraltar, donde se conecta el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo. Este lugar reúne los ingredientes perfectos para que puedan darse las olas internas.

En este punto ocurre de forma natural un intercambio de flujo entre ambos cuerpos de agua; una capa profunda salada del Mediterráneo y otra superior de agua del Atlántico que tiene menos salinidad.

Como resultado, se generan olas que normalmente no son observables. En oportunidades como esta, pueden volverse visibles para los satélites como el Sentinel-2, debido al reflejo del sol en la superficie del agua, donde pueden aparecer como anillos que salen del Estrecho hacia el este.

La Estación Espacial Internacional (ISS) ya había capturado una imagen el 3 de junio de 2004, mientras que en mayo de 2017, el satélite Terra MODIS de la NASA también hizo lo suyo con su propia fotografía.

