¿Mucho sarro? Esta es la razón por la que debes mantener limpio tu hervidor, según los expertos

Si trabajas en una oficina, probablemente has visto un desfile con un sinfín de hervidores caídos. Es que pareciera ser que la vida útil de este electrodoméstico es realmente corta. Pero según los expertos, esto no se debe a la calidad del producto, sino que por la poca mantención que les hacemos.

Es que la acumulación del desagradable sarro está directamente relacionada con la vida útil de los hervidores. Este sedimento aparece cuando el agua, que es muy dura o contiene muchos minerales pesados, es hervida y luego se enfría en el mismo lugar.

Con los usos, esta capa blanca y dura recubre las paredes y estructuras del hervidor. Esta cambia el sabor del agua y además influye en su función.

Esto es especialmente notorio en los hervidores que tienen la resistencia, estructura que permite que se caliente el agua, a la vista.

"Si se cubre completamente de sarro, la transferencia de la temperatura hacia el agua será menor, es como ponerle un chaleco. Va a causar que se sobrecaliente y se queme", explicó a LUN Diego Sierra, doctor en Química y profesor del Instituto de Química y Bioquímica de la U. de Valparaíso.

Si vives en una zona del país en que la concentración de minerales es muy alta, como desde Curicó al norte, es importante que lo laves regularmente.

Además del lavado, otra forma de evitar el sedimento es ocupar agua filtrada, ya sea embotellada o con un filtro que ayude a capturar el calcio y otros compuestos, lo que ayudará a evitar que se forme la costra blanca en las paredes del artefacto.

Este es mi hervidor (marca Thomas) tiene como 2 años y lo compre en un super. No tiene nada de sarro, solo un poco de mugre en la orilla que recién me fijé 😅😅 siempre se ha ocupado con agua purificada. No es el hervidor, es el agua pic.twitter.com/5hb6obCLkh