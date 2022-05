Viruela del mono: Conoce cuál es la población que corre mayor riesgo tras contagiarse de la enfermedad

Continúa la preocupación mundial por el brote de la viruela del mono. Esta enfermedad, que hasta hace poco era bastante desconocida para los expertos fuera del continente africano, región en la que se concentraban, hasta ahora, la mayoría de los casos.

Con la llegada de casos confirmados en distintos países de Europa y Norteamérica, se hace esencial conocer cuál es la población que corre un mayor riesgo a su salud tras contagiarse con la temida viruela.

La viruela del mono presenta una mayor complejidad en caso de contagio para adultos jóvenes, mujeres embarazadas y niños.

Según la Organización Mundial de la Salud, la "tasa de letalidad ha variado mucho en las distintas epidemias, pero ha sido inferior al 10% en los eventos documentados. La mayoría de las defunciones se producen en los niños pequeños y, en general, los grupos de edad más jóvenes parecen ser más susceptibles a la viruela símica".

"La viruela del simio durante el embarazo puede provocar complicaciones, viruela del simio congénita o muerte fetal", agregó la OMS.

Por otra parte, desde el organismo aseguraron que "la evidencia actual sugiere que aquellos que corren mayor riesgo de infectarse con viruela del mono son aquellos que han tenido contacto físico cercano con alguien con viruela del mono, mientras que son sintomáticos. Esto incluye a los trabajadores de la salud".

Current evidence suggests that those who are most at risk of being infected with #monkeypox are those who have had close physical contact with someone with monkeypox, while they are symptomatic. This includes health care workers https://t.co/8ewHPaN0VN pic.twitter.com/Dn6EI2pYhe