Nuevamente en tratamiento contra el cáncer: Esta es la enfermedad que afectó primero a la madre de Cecilia Bolocco

En uno de las virales transmisiones de Cecilia Bolocco, el rostro televisivo puso al día a sus seguidores no solo sobre temas de su vida, si no que también de los desafíos a los que se enfrenta su familia. En particular, es la salud de su madre, Rose Marie Fonck (86), lo que más preocupación le causaría.

"Está con su tercer tratamiento contra el cáncer. Pobre, está flaquita, pero siempre con mucha energía, entusiasmo", contó Cecilia en el video.

¿Qué tipo de cáncer tuvo?

Hace años la madre de Diana y Cecilia Bolocco fue diagnosticada con cáncer de mama, aunque se desconoce si su tercer tratamiento contra la enfermedad tiene que ver con aquel diagnóstico o se trata de uno nuevo.

Esta enfermedad también ha afectado a otros parientes directos de ambas, ya que incluso abuelas y primas hermanas han sido diagnosticadas con el mismo tipo de cáncer.

Esta enfermedad es más frecuente entre mujeres, pero no exclusivo del género. Según la Sociedad Americana de Oncología Clínica, menos del 1% de todos los cánceres de mama son diagnosticados en hombres.

El cáncer aparece cuando células malignas comienzan a crecer en una zoca específica. En este caso, el cáncer de mama se puede dividir en dos tipos: el invasivo y no invasivo.

Cuando una persona es diagnosticada con un cáncer de mama invasivo, este se puede extender en los tejidos y órganos cercanos al pecho. Mientras que el no invasivo se concentra en las estructuras del pecho y no pasa más allá de los conductos de leche ni en lobulillos de la mama.

¿Cuáles son los principales síntomas?

Como la mayoría de los tipos de cáncer, este no genera mayores cambios en el cuerpo hasta que se encuentra en etapas más avanzadas. Es por eso que la mejor estrategia de prevención está en los controles regulares.

La palpación individual y también la realizada por parte de personal de la salud (matronas o médicos ginecólogos) podría permitir detectar una masa.

Pero también existen ciertas manifestaciones físicas ante las que se debe actuar. Según la Asociación Americana de Oncología Clínica, algunos de los síntomas y señales son:

Bulto palpable. Este se siente firme o como un engrosamiento de la mama o bajo el brazo.

Cambios de tamaño y forma.

Secreción repentina del pezón. Esta puede contener sangre o producirse en solo una de las mamas.

Irritación en la piel, aparición de rugosidadades, hoyuelos como piel de naranja, escamosidad o pliegues.

Mamas que se sienten tibias, enrojecidas o hinchadas, sin necesidad de que tengan cambios en la piel.

Dolor. Este generalmente no es un síntoma, pero cuando se presenta, este no desaparece.

¿Por qué se realiza?



El autoexamen mamario para conocer el estado de tus mamas te ayuda a comprender cuáles son la apariencia y la palpación normales de las mamas.

Si notas un cambio en las mamas que parece anormal, o si notas alguna asimetría, consultá. pic.twitter.com/PK9JPWUzzi — Eduardo Regueira (@eduregueira) October 19, 2021

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

