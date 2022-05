Meteoritos podrían haber traído la vida a la Tierra: NASA descubre componentes de ADN y ARN en asteroides

Una investigación desarrollada por científicos de la NASA reveló que los asteroides podrían haber traído a la Tierra algunos de los ingredientes de la vida.

Todo el ADN y ARN que contienen las instrucciones para el funcionamiento de los seres vivos en la Tierra, cuenta con cinco componentes informativos llamados nucleobases, y los científicos solo habían encontrado tres de estos componentes en las muestras extraterrestres.

Ahora, una investigación dirigida por el profesor asociado Yasuhiro Oba, de la Universidad de Hokkaido, en Japón, descubrió que hay meteoritos que tienen los cinco componentes que almacenan información en el ADN y el ARN; lo que potencia la idea de que los asteroides pueden haber traído algunos componentes de la vida a la Tierra.

La investigación realizada por científicos dirigidos por Oba descubrió las nucleobases citosina y timina en un meteorito. Este par de bases nitrógenas había sido esquiva en análisis anteriores, posiblemente, por su estructura más delicada.

Danny Glavin, coautor del artículo del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, aseveró que "ahora tenemos evidencia de que el conjunto completo de nucleobases utilizadas en la vida actual podría haber estado disponible en la Tierra cuando surgió la vida”.

How did life begin? While we don’t know exactly, scientists found the last 2 of 5 informational units of DNA & RNA that had yet to be discovered in meteorites, giving evidence that chemical reactions in asteroids can make some of life’s ingredients. https://t.co/GnFRcJpvgW pic.twitter.com/4C7MqfmQ9K