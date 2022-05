Enfermedad de Lyme: Esta es la afección que sufrió Richard Gere en pleno rodaje de una película

El reconocido actor que ha protagonizado cientos de comedias y largometrajes románticos, Richard Gere (72 años), contrajo durante los años 2000 la enfermedad de Lyme. Esta es la enfermedad transmitida por vectores con mayor prevalencia en Estados Unidos, y varios famosos han sido afectados por ella.

En el caso de Gere, fue en pleno rodaje de la película "Otoño en Nueva York", en 1999, cuando al actor repentinamente se le inflamó una rodilla, durante su estancia en la península Cape Cod, en el estado de Massachusetts, cuando una garrapata le picó.

