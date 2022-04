"Pensé que me moría": Este es el problema cardiaco por el que Pailita dejó el futbol

27 abr. 2022 - 11:00 hrs.

Pailita, el cantante de trap chileno, pudo haber tenido una exitosa vida dedicada al deporte. Es que antes de comenzar con lo que ha sido una explosiva carrera como artista, el joven dedicó años de su vida al fútbol.

A los 5 años comenzó a jugar con el equipo Cruz del Sur de Puerto Natales, participó de los Juegos de La Araucanía con la selección de su región e incluso viajó a Brasil como refuerzo. Pero a los 17 años, un problema médico lo obligó a dejar el deporte.

Los médicos detectaron que el joven tenía una taquicardia supraventricular, un problema cardiaco que afecta las cavidades superiores del corazón y que puede poner en riesgo su vida.

De hecho, durante el 2021 pasó un grave susto, cuando en una visita a la cárcel de menores de Punta Arenas decidió jugar a la pelota.

"No me había tomado la pastilla, ni había comido ni dormido bien. Me dio taquicardia y pensé que iba a ser una más de las que me daban, pero fue cuático... Me duró sus 40 minutos. Después ya estaba frío. Yo ya me había despedido, porque pensé que me iba a morir", contó Pailita a AS.

¿Qué produce una taquicardia supraventricular?

La sensación que tuvo Pailita después de jugar ese partido fue provocada por una frecuencia irregular en los latidos de su corazón. Este tipo de taquicardia acelera la cantidad de pulsaciones del órgano a 150 o 220 veces por minuto, cuando lo normal es que no supere los 100.

Los cambios bruscos en el corazón pueden durar simplemente unos minutos, como también se pueden mantener durante días.

¿Cómo puedo saber si lo tengo?

Según el sitio especializado, Clínica Mayo, algunos de los síntomas más frecuentes entre quienes tienen taquicardia supraventricular son:

Ritmo cardiaco acelerado

Sensación de palpitaciones en el cuello o en el pecho

Debilidad o sensación de agotamiento

Falta de aire

Mareos o desvanecimientos

Sudoración

Desmayos

